В Красногоровке в результате взрыва гранаты пострадали два человека

Установлено, что владельцем РГД-5 был 34-летний местный житель. В состоянии алкогольного опьянения мужчина не удержал ее в руках.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, двое пострадавших 1984 и 1972 г.р. были госпитализированы в больницу Курахово с множественными осколочными ранениями.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и установила, что 34-летний гость принес домой к товарищу, с которым они вместе распивали спиртные напитки, гранату. В результате неосторожного обращения боеприпас упал на пол и взорвался.

Ведется следствие.