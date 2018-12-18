В Макеевке разбился подросток, прыгнув с парашютом с многоэтажки

В неподконтрольной украинским властям Макеевке в субботу разбился насмерть подросток, который спрыгнул с многоэтажного дома с парашютом.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что молодому человеку было 15-18 лет. Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный». Подросток прыгнул с крыши недостроенного 14-этажного дома.

По информации пользователей соцсетей, парашют был неправильно сложен, «да и техника прыжка оставляла желать лучшего». Кроме того, по некоторым данным, парашют был самодельным.

Новости Донбасса