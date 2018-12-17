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Из-за боевых действий под Горловкой снова без воды остались жители Торецка

Понедельник, 17 декабря, 2018

 

Без централизованного водоснабжения остается почти 43 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Согласно информации Торецкой военно-гражданской администрации, в результате вражеских обстрелов есть подозрение повреждения водопровода Горловка-Торецк, поэтому жителям рекомендовано сделать необходимый запас воды.

Известно, что остановлено централизованное водоснабжение Торецка и его пригородов — поселков Железного, Северного и Южного.

Ночью в ГУ ГСЧС Донецкой области поступило сообщение об увеличении потерь воды на водопроводе “Горловка — Торецк” диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды.

По состоянию на 6 час. 17-го декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.

Точных данных о повреждениях пока нет. Установить причину увеличения потерь воды на водопроводе планируют сегодня.

 



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