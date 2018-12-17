«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по Лиге Европы

Сегодня, 17-го декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Волею судьбы соперником «Шахтера» стал немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта, а «Динамо» весной сразится с греческим «Олимпиакосом».

БАТЭ (Беларусь) — «Арсенал» (Англия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Виктория» (Чехия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия)

«Краснодар» (Россия) — «Байер» (Германия)

«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания)

«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо» (Киев, Украина)

«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия)

«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания)

«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания)

«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия)

«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания)

«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия)

«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия)

«Шахтер» (Украина) — «А.Франкфурт» (Германия)

Первые матчи запланированы на 14-е, а ответные на 21-е февраля.

Также определились восемь пар в плей-офф Лиги чемпионов:

«Атлетико» М. (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Аякс» (Нидерланды) — «Реал» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия» Д. (Германия)

«Шальке» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

Первые матчи запланированы на 12-13 и 19-20 февраля, а ответные — на 5-6 и 12-13 марта.