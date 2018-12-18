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Фронтовая Горловка: вечером бои возобновляются как по расписанию

Вторник, 18 декабря, 2018

С наступлением темноты стрелять начали на севере города.

О перестрелках в районе Зайцево жители северной части Горловки рассказали около 18 час.. По их словам, также били из гранатометов. Некоторые при этом отмечали, что за городской чертой бои на северных направлениях вспыхивали на протяжении всего дня. Неспокойно было и в стороне Светлодарской дуги.

Кроме окрестностей Зайцево боевые действия велись под Гольмовским, Доломитным, Травневым и Новолуганским.

В сводки за 17-го декабря также попали населенные пункты, расположенные под Донецком — Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Марьинка, Славное и Тарамчук.

Сегодня утром в «ДНР» сообщили о смерти жителя Трудовских, который погиб ночью, получив минно-взрывные травмы. Причины трагедии неизвестны.

На мариупольском направлении огонь велся под Чермалыком, Гнутовым, Водяным, Ужовкой, Пикузами и Саханкой, а на луганском — под Крымским, у Золотого-5, Логвиново и Желобка.

Кроме стрелкового, применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы.

 



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