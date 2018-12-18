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Экстренное заседание Синода УПЦ МП: опубликовано заявление

Вторник, 18 декабря, 2018

Украинская православная церковь Московского патриархата 17-го декабря собрала внеочередное заседание Священного Синода.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, представители церкви во главе с митрополитом Русской православной церкви в Украине Онуфрием собрались на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

По итогам мероприятия Онуфрий от имени синода УПЦ МП заявил, что объединительный Собор – объединение двух «неканонических структур и раскольников», а действия Вселенского патриархата – предательство.

«Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний для Украинской православной церкви стал Константинопольский Патриархат, который аргументирует свое право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша церковь когда-то находилась в его юрисдикции», – сказал он.

По словам Онуфрия, РПЦ якобы вынужденно провозгласила свою автокефалию после «измены» Константинопольским Патриархатом православной веры и подписания унии с Римом на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439-м году».

«Константинопольский Патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда», – сказано в заявлении.

Также управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве.

«Священный синод вынужден был принять решения в отношении двух наших архиереев, которые, несмотря на решение синода, приняли участие в собрание 15-го декабря. Потому синод освободил от руководства епархией и запретил священослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону и епископу Киевской митрополии митрополиту Переяслов-Хмельницкому и Вишневскому Александру», – сказал он.

Митрополит сообщил, что решения были приняты в отношении священников и дьяконов, которые принимали участие в Соборе вместе с архиереями. Вместо митрополита Александра (Драбинко) викарным епископом Киевской митрополии назначен архимандрит Дионисий (Пилипчук). На заседании также решили, что УПЦ МП якобы остается «единственной канонической церковью».

«Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор», – сообщали в УПЦ МП.

Кроме того, на заседании присутствовали митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Представители церкви рассмотрели вопросы, «связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью».

Обозреватель



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