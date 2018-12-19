Украина гарантировала ЕС скорую отмену военного положения и проведение выборов в стране.

Об этом рассказала Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, отметив, что обсудила закон о военном положении с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Мы кратко упоминали об этом (военном положении — ред.). Наше послание заключается в том, чтобы обращаться с этим осторожно, избегая последствий для регионов Украины», — сказала она.

Дипломат отметила, что на встрече с Гройсманом также затрагивался вопрос местных выборов, которые, как считает ЕС, «должны пройти, включая те районы, где временно применяется военное положение».

«Мы получили гарантии, что временное действие закона вскоре истечет и работа возобновится в ближайшие недели, не отражаясь на избирательных процессах», — подчеркнула Могерини.

Facenews