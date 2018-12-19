В «ДНР» продолжают нагнетать обстановку новыми заявлениями

На этот раз население пугают «страшилкой» о начале работы под Горловкой подразделения Британской специальной авиадесантной службы (САС).

Якобы, элитные иностранные военные прибыли сюда с целью совершения похищений представителей командования и рядовых военнослужащих «ДНР».

«На горловском направлении присутствуют кадровые военнослужащие Великобритании, в частности, одно из подразделений специального назначения — Специальной авиадесантной службы. По нашим данным, военнослужащие САС прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории республики представителей командования и военнослужащих», — говорится в сообщении.

Представители самопровозглашенной республики уверены, что после захвата членов вооруженных формирований «ДНР» их представят как кадровых военнослужащих ВС РФ.

Ранее в «ДНР» заявляли о грядущем наступлении под Горловкой, для чего ВСУ, якобы, сконцентрировали 20-тысячную военную группировку.