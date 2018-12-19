За неделю в Горловке скончались 44 человека

Население города продолжает сокращаться, об этом стало известно во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 10-го по 16-е декабря в Горловке скоропостижно скончались 44 человека, еще один житель пропал без вести.

Количество новорожденных на минувшей неделе не сообщалось.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 269 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.