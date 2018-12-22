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Сколько в Украине потратили на ремонт дорог в этом году

Суббота, 22 декабря, 2018

Министр инфраструктуры Владимир Омелян опубликовал отчет по ремонту дорог за 2018-й год.

Так, в этом году в Украине отремонтировано 3,8 тысячи километров дорог. Соответствующие данные в формате инфографики министр опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, на дороги государственного значения было направлено 23,8 миллиардов гривен. Что касается, дорог местного значения, то на ремонт ушло 11,5 миллиардов гривен.

Как известно, в этом году правительство планировало отремонтировать 4 тысячи километров дорог. В 2017-м году удалось привести в порядок около 2,1 тысячи километров дорог. Это рекордный показатель за последние пять лет.

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