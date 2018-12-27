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В 2018-м году доходы украинцев на 18 % меньше, чем в 2013-м

Четверг, 27 декабря, 2018

Нацбанк сравнил реальные доходы украинцев.

«Реальный располагаемый доход населения продолжает расти. Это продолжается второй год подряд. В первом полугодии 2018-го года реальный располагаемый доход населения вырос на 9,8 %, но пока составляет 82 % от уровня 2013-го года», – говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, основной двигатель роста – заработная плата. Она увеличилась на 26 %, существеннее всего – в промышленности, на транспорте, в финансовой сфере и государственном управлении.

«Минимальная зарплата выросла на 16 %, поэтому в этом году ее влияние на динамику средней зарплаты несущественное. Также, все еще высокая инфляция привела к тому, что реальный наличный доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно», – отметили в НБУ.

Влияние заработной платы, выплаченной в Украине, на общие доходы населения снизилось, потому что заметно выросли заработки временных трудовых мигрантов, а также социальные выплаты в результате пенсионной реформы. Объем зарплаты, полученной украинцами за рубежом, увеличился на 43 %. Однако в 2018-м году темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины замедляются, в частности из-за насыщения рынка Польши. Как отметили в НБУ, это может ограничить рост заработков украинцев за рубежом и смягчить дефицит на внутреннем рынке труда, что, вероятно, замедлит рост зарплаты в Украине.

За 9 месяцев 2018-го года реальная зарплата увеличилась на 13 %, в частности в III квартале – почти на 15 %, поэтому за полный год темп ее прироста, вероятно, составит около 13 %. В 2019-м году возможно замедление реальных доходов населения через низкие темпы роста ВВП и более жесткую фискальную политику, что будет ограничивать рост зарплат в бюджетной сфере.

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