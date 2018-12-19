Курт Волкер прибыл в Украину

Американский дипломат пробудет в Киеве два дня и проведет ряд встреч.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прибыл в Киев 18-го декабря для встреч с руководством Украины. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

Отмечается, что американский дипломат пробудет в столице два дня и никуда в другие регионы не поедет.

«Он в Украине сегодня и завтра», – сказали в посольстве и уточнили, что он проведет встречи с руководством страны и гражданского общества.

В американской дипмиссии добавили, что представитель Госдепа США будет только в Киеве не собирается посещать другие регионы страны.

«Вопросы повестке дня будут определяться во время встреч», – сообщили в посольстве.

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