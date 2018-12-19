Курт Волкер прибыл в Украину

Среда, 19 декабря, 2018
Американский дипломат пробудет в Киеве два дня и проведет ряд встреч.
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прибыл в Киев 18-го декабря для встреч с руководством Украины. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.
Отмечается, что американский дипломат пробудет в столице два дня и никуда в другие регионы не поедет.
«Он в Украине сегодня и завтра», – сказали в посольстве и уточнили, что он проведет встречи с руководством страны и гражданского общества.
В американской дипмиссии добавили, что представитель Госдепа США будет только в Киеве не собирается посещать другие регионы страны.
«Вопросы повестке дня будут определяться во время встреч», – сообщили в посольстве.