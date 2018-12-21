Депутаты продлили мораторий на закрытие шахт

Действие моратория продолжено до 2022-го года.

Верховная Рада утвердила продление моратория на закрытие шахт путем ареста счетов и объявления процедуры банкротства. Соответствующий законопроект поддержали 230 народных депутатов.

Согласно законопроекту, временно, до 1-го января 2022-го года, подлежат остановке исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий. В этот же период не возбуждаются дела о банкротстве государственных угледобывающих предприятий.

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