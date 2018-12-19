Главной проблемой переселенцев остается невыплата пенсий

В большинстве случаев УПФУ (Управления Пенсионного фонда Украины) продолжают не выплачивать пенсии переселенцам.

Об этом сообщает БФ «Право на защиту» в своем дайджесте о ВПЛ и пострадавших от конфликта лицах за октябрь 2018 года.

По информации правозащитников, большинство случаев предоставления юридической помощи (90%) связано с вопросами социальных выплат и пенсий ВПЛ.

«Сейчас БФ „Право на защиту“ ведет в среднем 99 судебных дел в месяц, поскольку суды возобновили рассмотрение судебных дел по пенсиям ВПЛ после положительного решения Верховного суда в образцовом деле, — сообщают в БФ. — Однако УПФУ в большинстве случаев продолжают не выплачивать задолженность по пенсии как в случае ее восстановления в порядке, предусмотренном постановлением Кабмина Украины (КМУ) № 365, так и в порядке выполнения соответствующего решения суда».

Правозащитники зафиксировали случаи дополнительных требований, которые выдвигаются переселенцам, получающим выплаты. Так, например, гражданам предлагали предоставить:

письменные сведения об их временном отсутствии на месте регистрации;

чеки банковских операций во время физической идентификации;

присутствие хозяина жилья во время составления акта обследования;

акты обследования УСЗН (Управление социальной защиты населения), хотя эти документы переселенцам не выдают

Кроме того, с ВПЛ продолжают взимать плату за услуги в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области. Такие случаи происходят реже, если помощь предоставляет БФ «Право на защиту», — уточняют правозащитники.

«Согласно постановлению КМУ № 548, переселенцы, получающие социальные выплаты или пенсии, должны проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев», — сказано в тексте дайджеста.

ДонПресс