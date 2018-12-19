Фронтовая Горловка: по вечерам по-прежнему гремят бои

Во вторник вечером неспокойно было на северо-западе и севере города.

Так, тревожные сообщения начали поступать около 17 час., когда местные жители услышали автоматные и пулеметные очереди в стороне ж/м Гагаринский, кроме того, здесь применялись и гранатометы. К 20 час. «зашумел» и север Горловки, где продолжительное время бахало в направлении Доломитного.

Кроме того, 18-го декабря огонь велся в окрестностях Донецка (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Пески, Марьинка, Трудовские, Красногоровка, Старомихайловка, Славное). На Приазовье неспокойно было в районе Павлополя, Чермалыка, Талаковки, Пикуз, Лебединского и Ужовки, а на Луганщине — у Новотошковского и Желобка. К слову, под Новотошковским вчера применялась артиллерия.