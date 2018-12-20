За время конфликта Россия вывезла с Донбасса около 5 млн. тонн угля — ДТЭК

Об этом сообщили в компании ДТЭК Энерго.

По словам представителя компании Антона Гончарука, в Россию через неконтролируемые участки границы ежемесячно вывозится 400-500 тысяч тонн угля. Часть угля экспортируется в третьи страны, часть — расходуется в России.

Представитель ДТЭК сообщил, что для экспорта донбасского угля Россия использует два порта — Ростовский в Азовском море и Усть-Луга в Балтийском море. Последний порт начали использовать с 2018-го года.

Напомним, что антрацит, добываемый на 11 захваченных шахтах компании ДТЭК в ОРДЛО, сегодня идет через Россию в различные страны Европейского Союза. Объем таких поставок ДТЭК оценивает в 2 млн. тонн.

Новое время