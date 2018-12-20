МВФ определился с новым кредитом для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Как и договаривались с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, Совет директоров МВФ принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на $1,4 млрд, что произойдет уже в ближайшее время», – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Минфин Украины уточнил, что ожидает поступления первого транша до 25 декабря этого года.

Глава государства отметил, что данное решение Фонда является «еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях».

«Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов. Уверенно шагаем дальше», – добавил Порошенко.

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