Фронтовая Горловка: стреляют меньше, но до полной тишины еще далеко

О ситуации на окраинах города рассказали местные жители.

По их словам, вчера район Зайцево изредка «шумел» на протяжении всего дня, но несколько активней начали стрелять как обычно вечером. Около 20.30 в центре Горловки прогремел мощный «бах», за которым многие ощутили вибрацию от волны. В соцсетях очевидцы заявили, что «на юго-западе сработало ПВО». В это время также фиксировались перестрелки в стороне ж/м Гагаринский, а после 22 час наиболее интенсивно стреляли в районе Доломитного и Травневого.

На донецком направлении 19-го декабря стреляли под Авдеевкой и Ясиноватой, Красногоровкой и Старомихайловкой, Марьинкой и Александровкой, Новотроицким и Докучаевском, а на мариупольском — под Чермалыком и Павлополем, Пикузами, Широкино и Саханкой.