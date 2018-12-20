В «ДНР» опять пугают людей грядущими диверсиями ВСУ

На этот раз о них заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, но теперь теракты, якобы, должны произойти на украинских предприятиях.

По его словам, «получены новые свидетельства, подтверждающие подготовку Киевом под руководством западных кураторов масштабной диверсии на экологически опасных объектах Донбасса».

«Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и республик Донбасса. Это, прежде всего предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества», — отметил он в своем специальном обращении.

Якобы, затем в обвинениях будет указано, что боевое отравляющее вещество выпустили с территории «ДНР».

«Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами», — продолжил Пушилин.

При этом он уверен, что «операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании».

Как пишут местные СМИ, официальным заявлением о подготовке провокаций отметилось и «МГБ ДНР».

В нем сообщаются «приоритетные объекты диверсий», а именно: северодонецкое объединение «Азот», константиновский химический завод, авдеевский коксохимический завод, дзержинский фенольный завод, харьковский завод химических реактивов, металлургический комбинат «Азовсталь».