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«Мне опять приснилась мирная Горловка и бабульки штурмуют трамвай – Господи, пусть так и будет», — переселенка

Суббота, 22 декабря, 2018

Не обстрелы, разрушения и смерти, а мирная жизнь, в которой нет кошмара, переживаемого с 2014 года, снится вынужденным переселенцам с Донбасса.

Как пишет в Twitter блогер под ником Куница, такие сны порой даже радуют, особенно если они снятся в ночь с четверга на пятницу.

Женщина пишет, что в это время видит вещие сны, которые становятся явью и она уверена, что видение мирного, многолюдного города Горловки, где «на улицах много людей, бабульки штурмуют трамвай, по Ленина знакомые открыли роскошный ресторан», не подарок подсознания, показывающего человеку во сне «кино», увидеть которое для него было бы очень приятно, и воплощения которого в реальности он очень хотел бы, а именно хорошее предзнаменование…

Диалог



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