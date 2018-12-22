Сколько стоит новогодний стол в Донецке: На примере и без вранья

Более или менее периодически просматривая в СМИ различные обзоры на тему «какие дешевые продукты у нас и какие дорогие у них», почти всегда ловил себя на мысли, что автор предвзят и необъективен. Причем, даже не пытается это скрыть.

Многие авторы, работающие в «ДНР», всеми силами пытаются донести до своих читателей, слушателей и зрителей мысль о том, что в Украине в этом смысле все еще хуже (ну, или вот-вот будет хуже). Многие коллеги, работающие в украинских СМИ, делают тоже самое, но зеркально. И те, и другие пытаются нагнать страху на свою аудиторию и собственно объективные факты для них значение имеют довольно мало. Особенно, если они не укладываются в русло изначально поставленной цели.

Не будем сравнивать

В этом смысле моя первоначальная идея сравнить новогодний стол жителя Донецка и, к примеру, Мариуполя или Краматорска по стоимости, мне быстро разонравилась. Потому, что опять придется оперировать какими-то ценами, взятыми непонятно откуда. Это еще одна фишка подобных обзоров, когда автор дает якобы цены на продукты в городе, но сам при этом покупает эти же продукты по другим ценам и совсем в другом месте. И об этом помалкивает. Ну, или вообще не покупает продукты, по которым делает обзор.

Поэтому я решил сделать не предновогодний обзор цен на продукты в Донецке, как собирался, а описать свой собственный новогодний стол, какие продукты я на него купил и сколько за это заплатил. По факту.

По этой причине я не буду сравнивать стоимость своих закупок ни с мариупольскими, ни с краматорскими ценами. Потому, что ни в Мариуполе, ни в Краматорске я в декабре не был (и не буду) и никаких продуктов там не покупал (и не куплю). Жители этих (и других) городов Донбасса смогут сами сравнить цены на продукты, которые купил я, с ценами, по которым такие же продукты купили они. В этом будет гораздо больше смысла. Потому, что подавляющее большинство людей покупает продукты там, где их покупает, а не там, где их находит делающий свой обзор журналист.

И для соотнесения рубли-гривны отмечу, что сегодня гривну в Донецке в обменных пунктах покупают за 2,30 руб.

На этом преамбула закончена. Итак, поехали.

Мясо – всему голова. Если без вранья

Новый год я буду встречать со своей женщиной вдвоем. Поэтому, продукты закупаются на двоих. Мы оба любим мясо и рыбу и не любим всякие каши и прочие гарниры. Тем не менее, мы решили купить 2 кг картофеля и сделать из него пюре. Ну, так, по традиции…

Картофель в Донецке можно купить от 18 руб. за кг (в перерасчете – 8 грн). Однако, картофель этот восхищения не вызывает. Поэтому, я купил его на рынке у частника (откуда-то из-под Старобешево) по 25 руб. за кг (11 грн). Насколько он хороший, пока не знаю, но похоже неплохой.

Теперь к мясу. Я купил 1 кг хорошей свиной отбивной без ребер за 230 руб. (100 грн) также у частника на рынке. Вообще такая свинина доходит до 280 руб. за кг (122 грн), но у меня получилось. Из этого куска вышло 6 отбивных. К свинине я купил маринад «Торчин» за 55 руб. (24 грн). Его как раз хватает на 1 кг мяса.

Еще к свинине была куплена банка ананасов (кольцами) 580 мл за 70 руб. (31 грн) и 2 кг лука по 18 руб. за кг (по 8 грн). Сразу скажу, что лук я купил очень дешево, он стоит «вокруг» 25 руб. (11 грн). Но так сложилось. Все куплено на рынке.

В «Первом республиканском супермаркете» (я его по старой памяти называю «АТБ») купил 3 упаковки майонеза «МакМай» по 28 руб. (12 грн). В упаковке 400 г. По идее, с мясом все.

Подсолнечное масло у меня есть, но если бы было нужно, то в том же магазине литр масла «Кубанский урожай» – 64 руб. (28 грн). Это самое дешевое масло. Цены на него – до 80 руб. за литр (35 грн). Но мне на запекание, чтобы лук не горел, сойдет и такое. А салаты я заправляю майонезом (тем самым).

Далее рыба и морепродукты. В Донецке на самом деле выбор большой, но цены «откусывают пальцы». Тем не менее, я купил 2 сырых скумбрии по полкило каждая и такую же мороженную горбушу. Скумбрия – по 165 руб. за кг (72 грн), горбуша – по 185 руб. за кг (80 грн). Горбуша вышла почти 3 кг.

Маринад для скумбрии я готовлю сам на основе майонеза и приправ. Запекаю ее также на луковой подушке. Горбушу взял первый раз. Обычно беру щуку, но нормальную щуку не нашел. Или нет вовсе, или худые и недокормленные. Даже на рынке. Как готовить буду, пока не знаю, поэтому к ней пока ничего не покупал.

С яйцами – засада, с соусом – проблема

Еще взял 8 штук больших креветок (лангустины). Стоило это сокровище 770 руб. за кг (335 грн) и мне моя покупка вылилась в 380 руб. (165 грн). Жлобством я не страдаю, поэтому готовить их буду просто, как раков – отварю в кипятке с перцем и укропом, а потом подам под соусом «Тартар». Это я так планировал. Но с «Тартаром» оказалась чуть ли самая большая проблема. В Донецке я его не нашел нигде. Поэтому, скорее всего, возьму чесночный или сливочный соус «Астория» по 60 руб. (26 грн) за упаковку 210 г. Это – хуже, но допустимо.

С птицей все было еще проще. Взял пару полновесных куриных окороков, потянувших чуть больше 1 кг за 140 руб. (61 грн). Нашпигую чесноком – и в духовку. Цены на чеснок совершенно разные. В магазине импортный по 120 руб. за кг (52 грн). На рынке можно взять вдвое и даже втрое дешевле у бабушек, которые распродают свои запасы. Но это как провезет.

Салаты среди нас никто особенно не любит. Поэтому они осуществляются в минимальном количестве для декорации стола. Традиционно первый – крабовый. Палочки можно взять дешевле, но мумифицированные, и дороже, но пристойные. У меня вышел вариант ближе ко второму – пачка 200 г за 48 руб. (21 грн) в магазине. В этом магазине я периодически что-то покупаю, поэтому за качество продуктов не боюсь. Банка кукурузы «Боб Корн» 425 г обошлась мне в 42 руб. (18 грн).

Яйца. Они идут не только в крабовый салат, но и сами по себе фаршируются шпротами. С яйцами вышла полная «засада». Где-то в начала декабря я зашел в магазин и увидел, что они стоят «уже» 64 руб. за десяток (28 грн). Это было как-то поболее, чем неделю назад, и я решил подождать. Тем более, что им бедолагам лежать месяц. Но буквально через неделю я увидел те же яйца уже по 71 руб (31 грн). И понял, что ждать дальше, возможно, будет весьма опрометчиво. Они так бодрым маршем и до сотни доберутся. И взял три десятка. Сейчас они так и стоят – в районе 74 руб. (32 грн), а домашние – 80-85 руб. (35-37 грн). Да, имеются в виду полновесные куриные яйца высшего сорта, а не всякие «лилипуты» и «рахиты».

По поводу шпрот долго смеялся. Купил на рынке банку санкционных шпрот «Рижское золото» за 70 руб. (30 грн). Видимо, это контрабанда из Украины.

Масло. Единство в разнообразии

Бутерброды с красной икрой. Это тоже, скорее, традиция, чем потребность. Впрочем, вру. Это – чистое жлобство. Положено, чтобы не хуже, чем у других. Большую банку лососевой красной икры в 130 г мне удалось без особого труда купить за 350 руб. (152 грн).

А вот со сливочным маслом начались трудности. Поначалу я хотел на этом деле сэкономить и купить 200-грамовую пачку масла в супермаркете. Настоящего. Но знакомый охранник, видя, как у меня разбежались глаза при виде почти четырех десятков разных наименований, начал ржать. «Пусть упаковка тебя не смущает. Это все одно и тоже масло из Горловки», – сказал он и добавил, что, возможно, это и не масло вовсе, в традиционном понимании этого слова.

После такого, я не стал искушать судьбу и купил на рынке у заслуживающего доверия дедули большой «шарик» домашнего сливочного масла грамм на 300. По цене получилось что-то в районе 350 руб. за кг (152 грн). Но, похоже, маслице то, что надо. И под икру пойдет, и в пюре лишним не будет.

В качестве солений были взяты маринованные корнишоны (это такие маленькие огурчики) и маринованные шампиньоны. В банках. И то и другое «Bocado». Шампиньоны 580 мл – 120 руб. (52 грн), корнишоны 580 мл – 80 руб. (35 грн).

Конфеты и соки – две разные проблемы

Напитки. Для улучшения переваривания взял бутылку «Спрайта» 2 л за 89 руб. (38 грн) и две бутылки «Doctor Wasser №4» (это такой экспортный псевдоним «Ессентуков») по 30 руб. (13 грн) за 1,5 л бутылку. Со спрайтом мне повезло. Я забрал последнюю бутылку по такой цене. А на следующий день они были уже по 102 руб. (44 грн). Новый год. Люди все равно будут брать…

С соками вышла засада не меньшая, чем с яйцами. Дело в том, что я хотел купить пару пачек (бутылок) настоящего 100%-ного сока. Но пока не нашел ничего кроме яблочного и томатного. Все остальное – нектары и напитки. Выбор, в принципе, богатый, есть все украинские бренды и большая часть российских. Есть азербайджанские нектары. Но реально соков (в классическом понимании этого слова) нет. Во всяком случая я не нашел пока. А я искал как положено.

Короче, соки еще в разработке…

Конфеты. Этот продукт у нас к Новому году закупается дважды. Первый раз в начале декабря. Официальная версия – сэкономить деньги (к концу месяца конфеты дорожают на 20-30%). Но, на самом деле все знают, что до Нового года эти 2 кг конфет не доживут даже теоретически. Поэтому, я беру разные конфеты по 100 г для дегустации. Это нужно потому, что производители (будь они не ладны) все время выводят из продажи старые наименования и вводят новые. Ребрендинг называется. Поэтому, если что-то понравилось, не факт, что это можно будет найти через месяц-два-три. А уже в последней декаде декабря закупаются еще 2 кг, которые и доходят до «финиша».

Учитывая объемы и количество наименований, я не буду перечислять. Ограничусь лишь впечатлениями. Ассортимент конфет в сравнении с прошлыми годами стал хуже. В Донецке заметно меньше стало дорогих хороших конфет и существенно больше всякой дешевой продукции. Как следствие, найти хорошие конфеты стало труднее и стоят они дороже.

Наличие в городе работающего «ДонКо» (фабрика «Донбасс Кондитер») ситуацию сильно не спасает. В их фирменных магазинах «Золотой ключик» большая часть ассортимента рассчитана на людей с достатком ниже среднего. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Так или иначе, но первую закупку в начале месяца я сделал и традиционный набор конфет общим весом в 2 кг обошелся мне в 1200 руб. (522 грн). Я старался брать нормальные конфеты а-ля настоящие «метеорит», «цельный орех в шоколаде», «чернослив, курага, персик и т.д. в шоколаде», «разное спиртное и заспиртованные фрукты в шоколаде» и т.д. и т.п. Названия подавляющего большинства мне ничего не сказали (да и читателю, видимо, не скажут). Но конфеты все оказались довольно пристойные. За исключением пары наименований.

Бонусы, на которых можно сэкономить

Кофе мы пьем все время один и тот же – банальный Jacobs. Все им довольны и покупать что-то специально на Новый год я посчитал лишним. Тем более, с его покупкой нет никаких проблем. Весь Донецк этим кофе просто завален. Для справки банка 75 г – 160 руб. (70 грн).

Еще из покупок уже совершено приобретение двух пачек желе апельсинового и ананасового по 31 руб. за пачку (13 грн). Выбор был вызван тем, что я кладу в желе кусочки соответствующих фруктов и добавляю немного желатина, чтобы это гарантированно застыло. Кольца ананаса у меня есть в банке (обездолим свинину на пару колечек). А апельсин проще и быстрее всего купить.

Спиртное я уже который год на праздники не покупаю. «Добиваю» свой бар. На этот Новый год женщиной была избрана к осушению бутылка «Кагора южнобережного» крымской «Массандры» в характерно оформленной бутылке. Она куплена еще в довоенное время в «Амсторе», когда он был еще тем самым «Амстором», а не «бледной тенью отца Гамлета», как сейчас. Я таких бутылок сейчас нигде в продаже не видел. Ни в «ДНР», ни в Украине. Поэтому ничего по цене сказать не могу.

Сам буду цедить начатую бутылку коньяка «Фрапин». «Худая» и длинная бутылка 350 мл держится уже несколько месяцев, но, похоже, таки будет побеждена в этот Новый год. Это был подарок на какой-то прежний день журналиста я даже не помню от кого. Поэтому с ценой, тем более нынешней, не сориентирую никак.

Ближайшее грядущее

По сути, это все покупки к Новому году, свершенные на данный момент. Однако, уже понятно, что будет куплено непосредственно перед Новым годом. И за сколько.

Предполагается покупка на рынке:

колечко жареной домашней свиной колбаски – 340 руб. за кг (148 грн);

400-500 г сыра «Рамзес» – 500-550 руб. за кг (217-239 грн);

с полкило копченого балыка – 440 руб. за кг (191 грн);

либо копченая скумбрия – 350 руб. за кг (152 грн), либо балык из копченого толстолобика – до 600 руб. за кг (261 грн).

Предполагается покупка торта в фирменном магазине «Лучиано». Хотелось бы так называемую «паутинку». Такой торт весом в 1 кг стоит от 485 до 515 руб. (210-224 грн) в зависимости от того, где его получится «поймать». Но, в крайнем случае, пойдет и «Киевский» или «Пражский». Они подешевле – в районе 380 руб. (165 грн).

Также будут закуплены фрукты в большом разнообразии и количестве. Но сколько это будет стоить, сейчас нельзя сказать даже приблизительно. По мере приближения праздников цены на них растут буквально ежедневно. И это понятно. Заранее их не купить. А совсем без них также не обойтись.

На этом, вроде бы все…

Подсчитали – прослезились

Что у нас вышло по деньгам в итоге? На данный момент я потратил на новогодний стол чуть более 4400 руб. (1913 грн). И это без спиртного, которое я не покупаю.

Перед самым Новым годом ориентировочно придется скупиться еще на чуть более чем 2400 руб. (1044 грн) и количество денег, которые будут потрачены на фрукты, оценить сложно. Возможно – 600-700 руб. (261-304 грн).

Итого, встреча Нового 2019 года нашей паре обойдется примерно в 7,5 тыс. полновесных рублей или 3,3 тыс. грн. Все же неплохо, что этот праздник только раз в году. Кстати, мое новогоднее меню совершенно не обязано совпадать с вашим. Как и затраты.

А уровень цен? Думаю, выводы по этому поводу вы легко сможете сделать и сами.

P.S. Автор оставляет за собой право на незначительные изменения в ассортименте, не повлекшие за собой существенных изменений в затратах и количестве полученного гастрономического и прочего удовольствия.

Жизнь