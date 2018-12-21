Украинская сторона в ТКГ выступила за перенос переговоров из Минска

Представитель Украины Ирина Геращенко предлагает перенести переговоры в «нейтральную страну».

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко предлагает перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

По мнению Геращенко, переговоры по Донбассу стоит проводить в другой, «действительно нейтральной» стране.

«Сегодняшнее подписание Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью еще больше ставят под сомнение заявленную Минском нейтральность. Это исключительно мое мнение, но – возможно, мирные переговоры стоит перенести в действительно нейтральную страну», – отметила она.

Геращенко добавила, что Украина благодарна Беларуси за предоставленную площадку. Однако назвала «нейтральность и беспристрастность партнеров» критерием, который важнее за комфорт.

Нардеп также подчеркнула, что в данном контексте показательным стало голосование Казахстана на Генассамблее ООН за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей. «Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?» – спрашивает представитель Украины.

Кроме того, по словам Геращенко, Украина и ОБСЕ на переговорах в Минске предложили установить режим тишины на Донбассе до Нового года.

«27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят … окончательную возможную дату перемирия», — написала она.

При этом Геращенко подчеркнула, что объявление режима тишины возможно только в случае отсутствия провокаций.

В то же время, как сообщает Интерфакс, представители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что предложили Украине ввести перемирие в Донбассе с 22 декабря, однако договоренности достичь не удалось.

«Украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы», — сказал представитель «ЛНР» в подгруппе по безопасности Роман Иванов.

Как отмечается, в целом представители «ЛДНР» поддерживают предложенный ОБСЕ проект о перемирии.

Корреспондент