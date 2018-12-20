Ахметов, Ефремов и Королевская терроризм не финансировали

СБУ сняла обвинения с олигарха Рината Ахметова, нардепа Натальи Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова, которых ранее обвиняли в финансировании терроризма.

Соответствующую информацию с постановлениями о прекращении криминального производства опубликовал в своем Facebook нардеп Игорь Луценко.

По словам народного депутата, уголовное производство в отношении указанных лиц было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко из-за якобы «отсутствия состава преступления».

Кроме того, Европейский суд аннулировал персональные санкции, которые были введены против бывшего главы Кабмина Украины Николая Азарова, сбежавшего в Россию.

Politeka