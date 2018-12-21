Фронтовая Горловка: громко было и утром, и вечером

В четверг боевые действия в окрестностях города продолжались на протяжении всего дня.

С утра, по сообщениям подконтрольных «ДНР» групп в соцсетях, было «шумно», при этом жителям советовали «не паниковать — так надо». Сообщалось и о том, что четверг — день учений, поэтому «слышно полигон». Однако, на западе все утро фиксировались перестрелки и изредка «бахало». Кроме того, в полдень стреляли на севере.

Ближе к вечеру в районе Зайцево кроме стрелкового активно применялись гранатометы, а около 19 час. на западе и чуть позже на севере прогремели несколько «бахов».

По состоянию на 23 час. достаточно интенсивные бои велись в стороне Гольмовского и Травневого.

Стрелковое и гранатометы различных систем, крупнокалиберное оружие и минометы 82 и 120 мм применялись и на других участках фронта — в районе авдеевской промзоны и Спартака, у Песок, Красногоровки, Старомихайловки, Марьинки и Трудовских, под Гнутово и Лебединским, Водяным и Ужовкой, Широкино и Саханкой, а также в районе Станицы Луганской.