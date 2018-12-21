В Донецке прогремел мощный взрыв

По предварительным данным, в котельной на ул.Университетская взорвался газовый котел.

Инцидент произошел 20-го декабря на территории медицинского учреждения «Дорожная клиническая больница на станции Донецк». Сообщается, что в двухэтажной котельной, которая отапливает 16 зданий больничного городка «рванул» газовый отопительный котел. В результате взрыва он был разрушен, также вылетели стекла девяти деревянных оконных рам. Погибших и пострадавших нет.

О причинах взрыва не сообщается.