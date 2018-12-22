Фронтовая Горловка: с наступлением темноты снова возобновились бои

В светлое время, по словам горожан, было относительно тихо.

Так, весь пятничный вечер и до полуночи неспокойно было в стороне шахты им.Гагарина и Зайцево. Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение, гранатометы. Кроме того, около 21 час. город потряс одиночный мощный «бах».

21-го декабря также обстреливались окрестности Донецка (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, аэропорт, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Александровка и Трудовские), на мариупольском направлении стреляли под Павлополем, Чермалыком, Гнутово, Лебединским, Пикузами, Широкино и Саханкой, а на Луганщине — у Крымского и Новотошковского.

При обстрелах на некоторых участках применялись минометы.