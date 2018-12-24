Три единицы дорожной техники переданы в Горловку, Снежное и Старобешево

Как заявили представители «ДНР», специализированный транспорт в качестве помощи были переданы из России.

Согласно информации, автогрейдер и две комбинированные машины предназначены для уборки снега, обработки дорог антигололедными материалами. Одна из машин также может использоваться в качестве подметально-уборочного и поливомоечного автомобиля. От Горловки на мероприятии присутствовали заместитель главы горадминистрации Игорь Горбатов.

Накануне Денис Пушилин сообщал, что от РФ «ДНР» получит автобусы, мусоровозы, бульдозеры и экскаваторы.