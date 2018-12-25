Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в среднем по городу в ноябре превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по формальдегиду в 1,2 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по диоксиду азота в 1,6 раза, сероводороду в 1,6 раза и фенолу в 1,7 раза.

Сравнивая полученные данные с ноябрем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, сероводорода, фенола, аммиака и формальдегида, а также увеличение концентрации диоксида азота. На том же уровне осталось содержание диоксида серы и оксида углерода.

Сравнение же ноября и октября нынешнего года показывает уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли и формальдегида, а также увеличение концентрации фенола. На том же уровне осталось содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота,сероводорода и аммиака. Утверждается, что экстремально высокого загрязнения не наблюдалось.

Подчеркивается, что для определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Горловки за месяц лабораториями было отобрано и проанализировано 1624 пробы.

Кроме того, неоднократно измерялся уровня естественного радиационного фона. Превышений предельно-допустимых уровней не зарегистрировано.