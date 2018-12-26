Пригласили «обмыть» покупку ноутбука, а гости его… украли

В Горловке задержаны очередные грабители.

В Калининском районе двое мужчин ограбили своих знакомых. Как оказалось, потерпевшие приобрели ноутбук и пригласили «обмыть» покупку своего знакомого, который пришел с приятелем.

Во время застолья у подельников возник план вернуться позже и ограбить супругов. Расчет был на то, что люди будут выпившие и не смогут оказать должного сопротивления. Надев маски, злоумышленники пришли поздним вечером и, применив насилие, похитили ноутбук, а заодно и телефон…