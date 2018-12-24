Попросил телефон позвонить и…сбежал

В Горловке задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона.

Несколько человек распивали спиртные напитки и один из них попросил у другого телефон, якобы, сделать звонок. Отойдя в сторону поговорить, злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает и скрылся.

Мало того, подозреваемый успел продать мобильный телефон случайному встречному прежде чем его поймали. Как оказалось, мужчина уже был судим ранее и теперь снова может оказаться за решеткой на срок до 5 лет.