Красный Крест продолжает отправлять гуманитарку в «ДНР»

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на неподконтрольную территорию Донбасса с грузом отправились восемь автомобилей.

«Через контрольный пункт въезда/выезда «Новотроицкое» проследовало 8 грузовых машины с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Оформлено более 150 тонн груза», – говорится в сообщении.

Местные жители получат гигиенические и продуктовые наборы, медицинские средства.

«Кочегарка»неоднократно сообщала о том, что МККК регулярно отправляет в ОРДЛО гумконвои с помощью.