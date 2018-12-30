Социальное самочувствие украинцев улучшилось

Об этом рассказал заместитель директора Института социологии Евгений Головаха, комментируя результаты ежегодного мониторинга, который проводит это учреждение.

«Настроения украинцев не очень хорошие, учитывая войну, смерть людей, потеря территорий, экономический кризис 2015-16 годов, которую мы преодолеваем. Но когда мы делаем более глубокий анализ, основанный на интегральных показателях (интегральный показатель — тот, который характеризует жизнь человека разносторонне), открывается интересная картина. У нас таким показателем является интегральный индекс социального самочувствия», — рассказал Головаха.

По его словам, абсолютные значения этого показателя измеряются от 20 до 60 единиц. И в 1990-е годы он неуклонно падал, опустившись в 1998-м году до 33 баллов.

«Это очень низкий уровень учитывая, что за условный нуль принято сорок единиц. То есть худший показатель был в 1998-м году: зарплаты не платили, кризис, который наступил после дефолта. Но начиная с 2000-х годов он начал очень медленно расти. В 2013-м он достиг 37,5 баллов, то есть все равно на 2,5 ниже условной границы, которая отделяла негатив от положительной динамики», — отметил Головаха.

Социолог считает, что сейчас ситуация выглядит позитивно, потому что «впервые за все годы наблюдений показатель достиг 40,7, впервые он пересек условный ноль».

«Это незначительный позитив, но хотя бы психологически перейдена черта негатива», — подчеркнул ученый.

Головаха также рассказал, что означает понятие «интегральный индекс социального самочувствия»: «Мы спрашиваем не о том, как вы себя чувствуете. Мы спрашиваем, хватает или не хватает социальных благ, возможности нормально питаться, иметь нормальную одежду, возможности отдыхать и тому подобное. Мы рассматриваем одиннадцать сфер жизни, спрашивая в том числе, хватает ли решимости и уверенности в своих силах, то есть — это общий показатель — как человек чувствует себя в обществе, лишний он или нет».

Укринформ