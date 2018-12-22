В Украине от гриппа начали умирать

О двух случаях смерти вследствие гриппа сообщили в пресс-службе Минздрава.

Речь идет о периоде с 10-го по 16-е декабря. Отмечается, что за это время гриппом и ОРВИ заболели чуть более 213 тысяч человек, из них 66,5% — дети до 17 лет. При этом два человека из группы риска умерли: в результате вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса.

Кроме того, еще два человека от гриппа умерли в Киеве. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

«Ну, началось… У нас в клинике уже две смерти от гриппа за сутки, у всех грипп типа А. Он был подтвержден быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу», – написала она в Facebook.

По ее информации, больные были из группы риска (страдали от сахарного диабета) и особенно уязвимы к этому штамму вируса. Отмечается, что пациенты обратились за помощью только на пятый день болезни.

«Основное самое тяжелое осложнение сегодняшнего гриппа – тяжелые внегоспитальные вторичные пневмонии», – подчеркнула врач.