Cколько украинцев работает за границей на постоянной основе

На постоянной основе за границей работает 3,2 млн. граждан Украины, непостоянно — от 7 до 9 млн. человек.

Такие данные представил министр социальной политики Андрей Рева в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2018-м году.

«По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн. чел. Непостоянно — цифра колеблется от 7 до 9 млн. чел.», — сказал Рева.

По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше — около 2 млн. человек.

Из них около 1 млн. человек работает официально и лишь 400 тысяч из них платят единые социальные взносы в Польше.

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