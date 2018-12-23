Фронтовая Горловка: весь день «шумел» юго-запад

В субботу местные жители продолжали слышать периодическую стрельбу.

Днем из зенитной установки стреляли в районе Гольмовского. Кроме того, изредка «побахивало» на юго-западе.

К вечеру бои завязались на западе (в стороне шахты им.Гагарина) и с новой силой разгорелись на участке от Новгородского до Широкой Балки, где стреляли практически до полуночи…

22-го декабря велись боевые действия в районе авдеевской промзоны, под Песками, Старомихайловкой, Красногоровкой, Александровкой, Докучаевском, Чермалыком, Гнутовым, Водяным и Саханкой, а также у Новотошковского.