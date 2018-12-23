Выборы президента: Жителям Донбасса придется дважды выехать из ОРДЛО

Не все избиратели смогут добраться до участков голосования, опасаются в ЦИК.

Жители неподконтрольной правительству части Донецкой и Луганской областей смогут проголосовать на выборах президента 31 марта наравне с другими гражданами. Об этом сообщает РБК-Украина.

ЦИК разрешил жителям неподконтрольных регионов голосовать не по месту регистрации. Справка переселенца и другие подтверждающие документы не понадобятся. Согласно дополнению 1 к постановлению ЦИК от 13-го сентября 2012-го года, чтобы проголосовать, жителю из ОРДЛО необходимо приехать в любой украинский город и обратиться в отделение Госреестра избирателей.

Список адресов Госреестра указан на сайте ведомства. При себе необходимо иметь паспорт, желательно — сразу с ксерокопией первой, второй страницы и регистрации. После подачи заявления в Госреестр избиратель получит информацию про участок, в котором о сможет проголосовать в день выборов. Написать заявление в Госреестр можно будет после 31-го декабря 2018-го года и до 26-го марта 2019-го года.

Избирателям этой категории стоит учесть, что просто прийти с паспортом на участок не получится — зарегистрироваться все же необходимо. В ЦИК допускают, что жители подконтрольных ОРДЛО территорий будут иметь сложности с перемещением в подконтрольные Украине города в предвыборный период и в день выборов президента.

“Не факт, что они смогут добраться к тем участкам, на которых они могли бы проголосовать“, — соглашается замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Напомним, ЦИК ранее утвердил календарный план к выборам президента в Украине. Избирательная кампания стартует 31 декабря.

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