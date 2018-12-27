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Газовые котлы в новых квартирах теперь официально под запретом

Четверг, 27 декабря, 2018

Их все еще можно устанавливать в частных домах и невысоких многоэтажках.

В Украине приняты новые строительные нормы, которыми запрещается установка газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания в новых многоэтажных домах. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на данные главы ведомства Геннадия Зубко.

Министр отметил, что газовые котлы по-прежнему можно ставить в частных домах и многоквартирках до 3 этажей. При этом теплогенераторы должны быть мощностью до 30 киловатт, а помещение высоты кухни — не меньше 2,2 м с наличием естественного освещения — независимо от того, есть плита или нет.

Кроме того, увеличен разрешаемый при установке котла с открытой камерой сгорания внутренний объем кухни на 6 куб м, а площадь приточного устройства должна быть как минимум 0,025 куб м.

Если же кухня совмещена с жилой комнатой — как в квартирах-студиях, — то позволяется установка только котлов с закрытой камерой сгорания.

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