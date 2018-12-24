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На Донбассе погибли более 3300 мирных жителей — ООН

Понедельник, 24 декабря, 2018

Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который детально описывает нарушения, совершенные по обе стороны от линии соприкосновения, а также в Крыму.

«За период с 14-го апреля 2014-го года по 15-е ноября 2018-го года, Управление ООН по правам человека зафиксировало 3020 жертв среди гражданского населения (1791 мужчина, 1045 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол не установлен). С учетом 298 погибших в авиакатастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний 17-го августа 2014-го года, общее количество гражданских лиц, погибших в результате конфликта, составляет по меньшей мере 3318. По оценкам, общее количество раненых гражданских лиц составляет от 7000 до 9000 человек», — говорится в документе.

Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, в 2018-м году число погибших среди гражданского населения на Донбассе снизилось вдвое – до 43 человек.

«С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными – сократилось на 52%», – рассказал он журналистам.

По его словам, в зоне конфликта на Донбассе в нынешнем году погибли 43 гражданских, также ранения получили 182 человека.

Отмечается, что количество жертв среди гражданского населения достигло самого низкого уровня с начала конфликта.



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