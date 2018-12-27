Юные горловчане стали лауреатами конкурса «Путь к совершенству»

В Донецкой государственной академической филармонии состоялся гала-концерт лауреатов конкурса для солистов с оркестром «Путь к совершенству».

Среди них оказались ученик Школы искусств № 1 скрипач Давид Корнеев (преподаватель — Виктория Мазур) и ученица музыкальной школы № 1 — скрипачка Таисия Терехова (преподаватель — Неля Карло).

Давид исполнил концерт для скрипки ля-минор Антонио Вивальди в сопровождении камерного оркестра «Виола», а Таисия исполнила пьесу венгерского композитора Енё Хубаи «Болеро».