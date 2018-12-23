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В ООН приняли вторую за неделю резолюцию по Крыму

Воскресенье, 23 декабря, 2018

Генассамблея ООН в воскресенье, 23 декабря, приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, сообщает ТАСС.

За принятие документа проголосовало 65 страны, против — 27, большинство стран — 70 — воздержалось.

Среди поддержавших резолюцию были США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против него проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.

При этом пятый комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, уже отказался выделить деньги на реализацию данного решения.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании ГА, назвал данный документ «сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию».

Как сообщает Укринформ, в принятой резолюции поименно упоминаются заключенные украинцы Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усеин Куку.

Отмечается, что резолюции ООН крайне редко содержат имена политзаключенных. Среди последних известных случаев в истории ООН — упоминание диссидентов Нельсона Манделы (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

«Генассамблея выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что с 2014-го года власть РФ использует пытки для получения поддельных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова. ГА ООН также выражает глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку», — говорится в документе.

Подчеркивается, что впервые резолюция ООН призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских заключенных в РФ и Крыму.

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории.

Корреспондент



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