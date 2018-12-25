Новый кредит МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

Накопительная пенсионная система откладывается, нормы субсидий урезаются, слабые банки прекратят существование в июне.

18 декабря Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by (SBA) для Украины. Предыдущая программа расширенного финансирования отменена.

Сумма выплат по программе stand-by составляет около 3,9 млрд долларов США. Это 139% положенной Украине квоты. Как сказано в сообщении МВФ, утверждение SBA позволяет немедленно выделить Украине 1,4 млрд долларов. Следующие транши мы сможем получить, если будем выполнять условия, записанные в новом Меморандуме об экономической и финансовой политике.

Проверять выполнение условий МВФ планирует раз в полгода. С такой же периодичностью могут поступать транши.

В МВФ сообщают, что программа будет сосредоточена на четырех приоритетных направлениях:

продолжение бюджетной консолидации для снижения государственного долга;

дальнейшее снижение инфляции

укрепление финансового сектора, содействие возвращению активов и восстановление банковского кредитования;

продвижение целенаправленного комплекса структурных реформ, особенно для улучшения налогового администрирования, приватизации и управления.

Конкретные меры по этим направлениям, перечисленные в Меморандуме, и станут для Украины «зачетом» на право получения следующих траншей по программе МВФ.

По состоянию на утро 21 декабря текст Меморандума об экономической и финансовой политике еще не был опубликован на сайте МВФ. А вот на сайте Министерства финансов в четверг, 20 декабря, он появился на короткое время, однако потом исчез. В пресс-службе Минфина сайту «Сегодня» объяснили, что произошла техническая ошибка: украинский текст будет официально опубликован после того, как Меморандум будет обнародован на сайте МВФ.

Но мы решили воспользоваться «неофициальной» публикацией, чтобы посмотреть, какие обязательства берет на себя Украина ради нового кредита МВФ.

Украинская сторона сообщает, что до конца 2019 года инфляция должна составлять менее 7%. Для достижения этого значения НБУ будет держать учетную ставку высокой и даже готов повышать ее, «если инфляционное давление будет угрожать реализации программы», говорится в Меморандуме.

Общий дефицит госбюджета в 2019 году должен составить не больше 2,25% ВВП, или 90 млрд грн. Доходы госбюджета должны составить 1,26 трлн грн, а расходы – 1,116 трлн грн. Для достижения таких показателей вносятся такие налоговые изменения, как повышение акциза на табачные изделия на 9% с 1 июля, увеличение рентной платы за добычу нефти и газового конденсата на 2% и железной руды – на 0,8%, увеличение ренты за использование лесных ресурсов на 2%, увеличение экологического налога с 0,41 грн до 10 грн за тонну СО 2 , уменьшение безналоговой стоимости посылок со 150 до 100 евро, введение ввозной пошлины на автомобили с иностранной регистрацией в размере 1000 долларов и внедрение электронных акцизных марок.

Зарплату госслужащих обещают не повышать в 2019 году, а рост зарплаты бюджетников ограничить 9,4%. Минимальная зарплата при этом вырастет на 12% – до 4173 грн. Пенсионные выплаты – на 8,5%.

Чтобы запланированных в бюджете средств хватило на субсидии, планируется сократить социальные нормы для начисления субсидий на жилкомуслуги – в среднем на 11%. В т. ч. объем субсидированного газа уменьшится с 4,5 до 4 куб. с на 1 кв. м отапливаемой площади, соответственно уменьшится и норма централизованного отопления с 1 мая 2019 года. «Если сокращение социальных норм окажется недостаточным для обеспечения того, чтобы субсидии оставались в границах бюджета, мы будем дополнительно уменьшать эти нормы или сделаем необходимые изменения в формуле для расчета субсидий», – написали представители Украины в Меморандуме с МВФ.

На протяжении действия программы Украина обязуется не проводить налоговых амнистий, не вводить налоговых льгот и не уменьшать налогообложение предприятий. Также до конца действия программы не будет введен накопительный (второй) уровень пенсионной системы.

До 1 мая 2019 года Украина обещает реформировать Государственную фискальную службу, организовав вместо нее Налоговую службу и Таможенную службу и подчинив их министру финансов. Многие юридические лица, входящие в состав ГФС, будут упразднены. Налоговая милиция преобразуется в Службу финансовых расследований. Налоговая и таможенная службы откажутся от практики обязательных проверок и перейдут к целевым аудитам. Напомним, вопрос подчинения фискальных органов был ключевым в истории с увольнением с должности министра финансов Александра Данилюка; теперь это определено как один из структурных маяков выполнения Меморандума.

В марте 2019 года будет запущен пилотный проект монетизации субсидий. А с января 2020-го украинская сторона планирует реализовать монетизацию субсидий на уровне конечного потребителя.

Ключевым, стратегическим вопросом энергосектора остается разделение (анбандлинг) «Нафтогаза» на две компании, предполагающее создание оператора газотранспортной системы – АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). На протяжении 2019 года анбандлинг должен состояться, и до конца 2019 года «Нафтогаз» обязуется передать МГУ непрофильные транзитные виды деятельности. Начиная с 2020 года, новосозданной компании должны быть переданы основные функции по транзиту. Также Украина обязуется упростить и ускорить выдачу разрешений на добычу газа, чтобы нарастить добычу и повысить энергетическую независимость.

В банковском секторе продолжатся процессы финансового оздоровления. В частности, как сообщается в Меморандуме, до конца марта 2019 года все банки должны иметь минимум 7% капитала первого уровня и 10% КДК (CAR). Банки, которые не выполнят эти условия, с конца июня 2019 года будут выведены с рынка. Ожидается ужесточение требований к операциям связанных лиц. Также до декабря 2019-го Украине необходимо возобновить платежеспособность Фонда гарантирования вкладов. Также ждет реформация Нацкомиссию по ценным бумагам (это один из структурных маяков).

До конца июня 2019 года должен наконец заработать Высший антикоррупционный суд. До 1 мая 2019 года туда должны быть назначены 35 судей (это еще один структурный маяк). Также Украина берет на себя обязательства существенно расширить полномочия НАБУ.

В рамках приватизации в первой половине 2019 года должны пройти тендеры на продажу «Центрэнерго», угольной компании «Краснолиманская», предприятия «Индар» и «Президент-отеля». До конца апреля планируется также продать 500 малых госпредприятий и их активов.

Сегодня