Смотрят ТВ и мало гуляют: на что мы тратим свои выходные

Оказывается, в праздничные и выходные дни большинство из нас сидит в интернете и ходит за покупками, а вот в парках и барах бываем нечасто.

Наш народ в выходные не слишком любит гулять — что зимой, что летом. Зато охотно уделяет внимание друзьям и детям. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса компании R&B Group, которая пообщалась с 2 тыс. совершеннолетних украинцев по всей стране, за исключением неподконтрольных территорий.

Социологи выяснили, что большинство наших соотечественников (66%) проводят свой уикенд за просмотром телевизора, сидят в интернете или читают. Половина опрошенных тратит выходные еще и на домашние дела и походы за покупками. При этом 38% опрошенных встречаются с родственниками или друзьями, а 23% уделяют время своим детям.

А вот на улицу украинцев не слишком тянет — на свежем воздухе гуляют всего 16%. Также только каждый десятый готов в свой уикенд заниматься спортом или своим увлечением. Бары, кафе и ночные клубы в выходные и вовсе посещает лишь 8%. Еще 7% не дает покоя работа — они доделывают незавершенные задания или готовятся к следующему трудовому раунду. А 3% используют свободные дни для подработки.

Мужчины чуть чаще, чем женщины, предпочитают досуг онлайн, с телевизором и в барах. Зато женщины заметно больше уделяют времени домашним делам, покупкам и детям. Разнится уикенд и в зависимости от возраста. За книгой, просмотром ТВ и интернетом в выходные чаще всего можно застать пенсионеров. А за домашними делами — сорокалетних. В то же время бытовыми делами не склонна заниматься молодежь до 30 лет, зато они больше других любят встречаться с близкими и ходить в кафе. Они же чаще уделяют в уикенд время спорту и своему хобби, и даже гуляют. Впрочем, много гуляют и пожилые украинцы. Тридцатилетние же чаще проводят выходные с детьми или в подработках.

Аналитики отмечают: досуг в выходные вплотную зависит от места проживания.

«Чем меньше населенный пункт, тем менее распространены среди его жителей просмотр ТВ, интернет, чтение и занятие домашними делами. Встречи с близкими, посещение баров и занятия с детьми одинаково присущи и городским, и сельским жителям. А прогулки и занятия хобби — больше удел жителей областных центров и меньше всего распространены в селах», — подчеркивают они.

В то же время эксперты подчеркивают, что народ жалуется на слишком короткие выходные, но при этом тратит их без пользы для себя.

«После рабочей недели многим сложно собраться с мыслями и заняться чем-то действительно отвлекающим от работы. Люди прокрастинируют, тратят время на веб-серфинг и соцсети. Это занимает много времени, удовлетворения не приносит и создается впечатление, что двух выходных — как не бывало», — рассказывает психолог Ирина Данченко.

Но, по ее словам, от такого ощущения легко избавиться:

«Уикенда достаточно тем, кто его планирует. При этом важно оградить выходные от рабочих обязанностей и провести их активно — спорт, прогулки, встречи с друзьями лучше всего восстанавливают силы и психологически разгружают».

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