 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Третий большой приход перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины

Понедельник, 24 декабря, 2018

Прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква (Львовская область), который входил в УПЦ Московского патриархата, вместе со священником решили перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Об этом говорится на сайте Львовской епархии УПЦ МП.

«Пресс-служба Львовской епархии сообщает, что 22 декабря 2018 года приход святых апостолов Петра и Павла города Жовквы во главе с настоятелем перешел в юрисдикцию ПЦУ. Данное решение было принято решением общины», — утверждается на сайте.

Реакции архиепископа УПЦ МП Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова) на это сообщение пока нет.

Митрополит ПЦУ Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк) в фейсбуке поздравил прихожан храма с «мужественным шагом».

Напомним, что церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ. Первым был кафедральный собор Винницкой епархии, где правит митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Также в состав новой церкви вошел Спасо-Преображенский храм в Киеве во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко).

Еще в ПЦУ перешли несколько церквей в селах Винницкой и Закарпатской областей.

Левый берег

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования