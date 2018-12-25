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На сайте президента появилась петиция о восстановлении ядерного статуса Украины

Вторник, 25 декабря, 2018

Украинцы предложили восстановить обороноспособность страны путем восстановления ядерного оружия. Соответствующая петиция была размещена на сайте Президента Украины Петра Порошенко.

Так, в частности, Президенту предлагают привлечь специалистов для восстановления ядерного статуса страны, а также восстановить баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки («Скальпель», «Воевода») на предприятии «Южмаш».

Кроме того, предлагается выделить финансирование на создание всех условий для производства, хранения и модификации ядерного оружия.

Петиция была создана 20 декабря и имеет 37 из 25 тыс. необходимых голосов. Сбор подписей продлится еще 88 дней.

Отметим, по состоянию на 1991 год, Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира.

Учитывая обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие на ее территории, 5 декабря 1994 года между Украиной, Российской Федерацией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки был подписан так называемый Будапештский меморандум, по которому ранее перечисленные государства-участники должны уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления.

Государство добровольно потеряло ядерный статус 2 июня 1996 года.

УНН



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