В «ДНР» перед праздниками начали дорожать продукты

К новогодним праздникам увеличились цены на продукты питания на подконтрольной «ДНР» территории Донецкой области.

В сюжете местного телеканала отмечается, что больше всего цены выросли на ингредиенты для борща и куриное яйцо. Продавцы, объясняя рост стоимости яиц, ссылаются на слова поставщиков о подорожании комбикормов для кур. По их словам, подорожание «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла, морковь, лук) носит сезонный характер. Также в сюжете напомнили о дефиците муки.

Сравнение цен за ноябрь и декабрь:

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