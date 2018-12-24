Фронтовая Горловка: неспокойно было во второй половине дня

В воскресенье горловчане сообщали о боях только после обеда.

Начиная с 15 час., около полутора часов «шумело» направление шахт «Южная» и им.Гагарина, т.е. западное. При этом, по словам очевидцев, периодически были слышны достаточно мощные «бахи».

Около 17.30 в соцсетях появились сообщения о боях под Зайцево, а после 18 час. — в районе Пантелеймоновки и снова в стороне ж/м Гагаринский.

После 21 час. неспокойно было на севере Горловки.

Отметим, что в штабе ООС заявили, что воскресенье прошло без нарушений режима тишины» и сообщили только об обстрелах под Песками, которые произошли уже сегодня утром, а вот в сводках «ДНР» упоминаются окрестности Ясиноватой, Александровки, а также Саханки. Мало того, в сообщении утверждается, что впервые за два месяца использовалась артиллерия 125 мм.