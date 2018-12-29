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В Укртрансгазе подсчитали потери из-за снижения цены на транзит газа

Суббота, 29 декабря, 2018

После утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) временных тарифов на услуги транспортировки природного газа, АО «Укртрансгаз» ожидает дефицит около 22 млрд грн в 2019 году.

Отмечается, что согласно утвержденным регулятором новым тарифам в финансовом плане компании на 2019 год спрогнозирован дефицит средств около 22 млрд. грн.

«Новые временные тарифы и игнорирование Регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонтов и осуществления капитальных инвестиций», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе «Укртрансгаза» отметили, что продление действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019-м году.

«Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива «Северному потоку» и другим обходным газопроводам», — обосновала решение глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Times.com.ua



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