Польша боится оттока украинских заробитчан

Власти Польши обеспокоены возможным массовым оттоком украинских трудовых мигрантов в Германию.

Из Польши в Германию могут мигрировать порядка 500 тысяч украинских рабочих, что негативно скажется на экономике страны. Об этом сообщили в Союзе предпринимателей и работодателей Польши газете Die Welt.

Отмечается, что в Польше живет около 2 миллионов украинцев, большинство из них – трудовые мигранты.

«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тысяч украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», – заявил представитель организации Якуб Бинковски.

Помимо этого, на экономику Польши оказывают влияние такие факторы, как миграция поляков, а также низкий уровень рождаемости. В связи с этим Союз предпринимателей и работодателей Польши призвал Варшаву привлечь больше иностранцев и содействовать получению ими гражданства.

Корреспондент