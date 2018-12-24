Святвечер vs сочельник: в чем заключается разница между православным и католическим Рождеством

Католики хранят чешую к деньгам, а православные несут в дом дидух.

В этом году череда зимних праздничных выходных для украинцев официально начнется раньше. Католическое, или Европейское, как у нас его называют, Рождество, стало красным днем календаря. Верующие западного обряда получили возможность нормально отпраздновать, а восточного — ближе познакомиться с традициями католиков. В ожидании праздника «Сегодня» выяснила, в чем отличие рождественских обычаев православных и католиков.

По словам кандидата исторических наук и преподавателя культурологии Надежды Верещагиной, Рождество — это общехристианский праздник. Вместе с католиками и православными его, например, отмечают верующие Лютеранской и Англиканской церквей, а также протестанты.

Хотя о рождении Иисуса Христа говорится в двух Евангелиях, традиция празднования опирается на повествование от Матвея, где рассказывается о том, что в ночь, когда родился Христос, волхвы увидели взошедшее на небо яркое светило — Вифлеемскую звезду.

Впрочем, не чужды празднику и элементы язычества.

«Нужно понимать, что Рождество сочетает в себе как языческие, так и христианские традиции. Самую длинную ночь в году (зимнее солнцестояние припадает на 21-22 декабря. — Авт.) связывали с окончанием старого года и рождением нового цикла», — говорит историк Владислав Водько.

Православные: строгий пост и сноп

Рождество для православных христиан в богослужебном плане является вторым по значимости после Пасхи. Празднование начинается 6 января, в Святвечер. А предшествует этому событию 40-дневный пост и молитвы, цель которых, по словам священнослужителей, в чистоте душевной и телесной встретить рождение Спасителя.

«В первой половине рождественский пост не является строгим, благословляется вкушение рыбы в праздничные дни, кроме среды и пятницы. Ближе к самому празднику Рождества, примерно за неделю, уже прекращается вкушение рыбы, и христиане в большей строгости постятся», — рассказал нам протоиерей Роман.

Кроме того, за несколько недель до праздника в храмах начинаются рождественские песнопения.

Вечером накануне Рождества пост самый строгий: не рекомендуют принимать пищу до восхода первой, Вифлеемской, звезды. А начинают ужин в Святвечер с кутьи — главного блюда в постном рождественском меню. Традиция подавать на стол вареные зерна пшеницы восходит к первым векам христианства и имеет символическое значение, воплощая в себе образ воскресшего Христа, который принес себя в жертву ради человечества. Правда, современные хозяйки зачастую заменяют пшеницу другими культурами.

«На юге ее готовят с пшеничной крупой, а в Центральной Украине используют рис, добавляя к нему изюм и мед», — пояснил специалист в области обществознания и истории Владислав Водько.

А вот обычай готовить 12 постных блюд сложился среди верующих позднее.

«12 — сакральное число во всех религиях мира. Это число полного завершения всех деяний, поэтому 12 апостолов, 12 месяцев в году и так далее», — уточняет кандидат исторических наук, преподаватель культурологии Надежда Верещагина.

На стол традиционно ставят вареники, узвар, капусту, фасоль, горох, пшено, гречку, картошку, грибы. Впрочем, сейчас строгих требований к рождественскому меню нет, главное, чтобы блюда были постными.

Отголоски язычества

По древней украинской традиции в центральных и западных областях страны в Святвечер в доме принято ставить дидух — сноп из колосьев овса, пшеницы, ржи и льна, оставшихся после покоса. Он стоит в течение недели в углу под иконами. Правда, этот атрибут никак не связан с православным христианством.

«Это явный пережиток язычества», — поясняет Водько.

В Украину традиция ставить елочку на зимние праздники пришла из Европы лишь несколько веков назад.

Также языческие корни имеет традиция колядовать.

«Элементы язычества сохранились в песнях. Даже в известных нам христианизированных версиях щедровок встречаются идеи земледельческого праздника, фактически — рождения Нового года», — уточняет Водько.

Если в Украине в целом у колядовщиков принято облачаться в костюмы животных, ангелов и библейских персонажей, то в украинской Бессарабии (южной части Одесской области) болгары и гагаузы предпочитают надевать национальные костюмы. Но и коза как персонаж обязательно присутствует.

«У каждого народа есть свои отличительные особенности, но самое главное — поздравить друг друга с тем, что родился Христос. Это праздник для всех людей, и поздравления с песнопениями — это неотъемлемая часть нашего народного самосознания», — говорит протоиерей Роман.

Как и у католиков, 7 января у верующих Восточного обряда принято ходить друг к другу в гости, дарить подарки. Но традиция класть подарки под елочку в этот праздник у нас, пожалуй, не сильно распространена. Детвора обычно получает презенты в День святого Николая или в новогоднюю ночь. В первом случае их чаще всего кладут под подушку, в обувь или тапочки, а во втором — как раз под ель.

Католики: чешуя к деньгам и особый борщ

Для католиков Рождество — главный праздник года. Почти за месяц до празднования у христиан западного обряда начинается Адвент — предрождественский период (своеобразный аналог поста у православных): верующие готовятся встречать Рождество Христово, на время отказываются от какой-то дорогой им привычки, усиленно молятся, исповедуются и причащаются, уделяют время благотворительности и добрым делам. В это же время всей семьей наряжают елочку и украшают дом. По традиции в декоре присутствуют рождественские венки и омела. Сам по себе праздник очень семейный. После появления на небе первой звезды в Сочельник за праздничным столом собираются самые близкие родственники — в основном те, кто живет под одной крышей, но обязательно оставляют и место для случайного гостя.

«Стол накрывают белой скатертью, под нее кладут сено, как символ того, что Иисус родился в яслях, — рассказал нам глава национально-культурного общества поляков в Одессе «Польская нота» Виктор Пайгерт. — Стол накрывают по количеству членов семьи и ставят еще один прибор — для того, кто вдруг окажется вне дома, для путешествующих, которым не с кем встретить Рождество. Любой человек может зайти в любую семью, и для него уже стоит прибор».

Облатки

У польских католиков принято в этот день в первую очередь кормить животных — скот в селах и домашних питомцев в городах. Затем в семьях читают фрагмент Библии, описывающий рождение Христа.

«Потом все делятся облаткой. Это такой пресный, тонкий хлеб, каждый отламывает друг у друга от облатки и желает в следующем году всего самого-самого лучшего, чего только можно пожелать», — поясняет наш собеседник.

Для животных облатки делают розовыми и зелеными, а для людей — белыми.

Рождественское меню у католиков разнился в зависимости от страны проживания. В Польше, например, принято готовить горох с капустой, голубцы с грибами, сладкую гречневую кашу, сырники и борщ с ушками.

«Польский борщ отличается от украинского. Для него варят все те же овощи, но их потом достают и остается только красная юшка, в которой плавают «ушки» — треугольные маленькие варенички с грибами, — поясняет Виктор Пайгерт. — Обязательно на столе должна быть рыба — карп. Его чешую сохраняют и носят в кошельке, чтобы деньги водились».

А вот пьют за праздничным столом узвар из сухофруктов, его не принято готовить в другие дни.

Как рассказал нам руководитель польского общества, его семья после ужина идет к елке, под которой лежат подарки от святого Николая, а затем отправляется в костел на Рождественскую мессу. В Польше ее называют «Пастерка». Там служба начинается достаточно поздно, около 23:00, ведь костелы находятся в пешей доступности, а вот в Украине, например, богослужение начинают раньше, в 21:00, чтобы приезжие издалека могли безопасно вернуться домой после молитв.

После Сочельника в семейном кругу днем 25 декабря у католиков принято ходить в гости к родственникам, и только на третий день праздника, 26 декабря, — наведываться к друзьям и отмечать шумной компанией.

Шопки и яселки

Храмы и площади к Рождеству католики, как и православные, украшают вертепами, или как их называют в Польше — шопками. А польская детвора устраивает театрализованные представления по библейскому сюжету. Такая постановка называется яселка.

«Дети делают представление с волхвами, Иродом, римскими легионерами — все то же самое, что и в вертепе, только называется яселка, — поясняет Виктор Пайгерт. — Яселку могут где угодно показывать: в школах, детских садиках, домах творчества, костелах — как в Украине утренник».

К слову, в этом году дети участников культурного общества «Польская нота» показали яселку на благотворительной дипломатической ярмарке в одесском парке имени Шевченко.

Пока христиане ждут Рождественскую звезду

Со свечами и костром

Пока христиане встречают Рождество, у верующих других религий свои празднества. В исламе, к примеру, в этом году в конце ноября отметили день рождения основоположника ислама пророка Мухаммеда: его чтят в 12-ю ночь месяца Раббия-Аваль по мусульманскому календарю, поэтому дата всегда плавающая. Как пояснили нам в Арабском культурном центре Одессы, отмечают его исключительно по желанию, читая специальные молитвы и рассказы о жизни пророка. Более масштабными праздниками считаются конец месяца Рамадан и начало паломничества в Мекку.

Огни хануки

В иудаизме со 2 по 10 декабря отмечали Хануку — праздник свечей. По традиции восемь дней подряд зажигают свечи, читают благодарственные молитвы и устраивают богатые пиршества. Дети играют в ханукальный волчок и получают сладкие и денежные дары.

Костер от зимы

В Северной Индии ежегодно в ночь на 14 января празднуют Лорхи (Лори). Люди разводят огромный костер, как символ окончания зимы, а вокруг исполняют танцы и пируют ночь напролет. Утром дети наведываются в гости к соседям и просят «выкуп» за песни.

Дана Митанова, Полина Мордынская, Сегодня