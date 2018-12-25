Фронтовая Горловка: наиболее громко в понедельник было на западе

Вечером активно били из крупнокалиберного вооружения и минометов.

В первой половине дня неспокойно было на западных окраинах. В обед здесь прогремели несколько одиночных «бахов», а к вечеру стало лишь значительно громче. Наиболее интенсивно по-прежнему стреляли на западе, но также велся огонь и на севере Горловки, и на Светлодарском направлении. Применялось не только стрелковое и крупнокалиберное вооружение, но и минометы. Кроме того, появилась информация о попадании ночью мины в частный дом на ул. Брусилова в Зайцево. Жертв, к счастью, нет.

Около 20 час. местные жители рассказали, что в ж/м Гагаринский в частном секторе слышен свист пуль, а в небе видны полосы трассеров. Громко здесь было и в дальнейшем, но после 23 час. тревожных сообщений не поступало, зато уже сегодня ранним утром неспокойно было как на западе, так и северо-западе Горловки.

Обстреливались 24-го декабря также окрестности Ясиноватой, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Старомихайловки, Марьинки, Александровки, Чермалыка, Гнутово, Водяного, Широкино и Саханки, Новоалександровки и Крымского.